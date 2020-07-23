Çin'de 22, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Çin'de 22, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 22, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası görüldü
23.07.2020 08:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 59 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı irtibatlı 22 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı 19 yeni vakadan 18'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 1'i de Liaoning eyaletinde tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı ise 83 bin 729'a çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 855 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 240 olarak açıklandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde, 16 Temmuz'da Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 938'e yükseldi

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı irtibatlı 59 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 39 yeni vakadan 11'i mayıstan bu yana salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 13 bin 938'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 12 bin 758 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı can kaybı olmazken, bugüne kadar virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Askeri yetkililer, dün, Pocheon şehrindeki askeri birlikte görev yapan 14 askerde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.

İlk Kovid-19 vakasına şubat ayında rastlanan ve haziran başından itibaren yeni vaka kaydedilmeyen Güney Kore ordusunda, yeni vakalarla askerler arasında görülen Kovid-19 vaka sayısı 72'ye yükselmişti.

Kaynak: AA

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