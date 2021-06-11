Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen kentin yetkilisi intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen kentin yetkilisi intihar etti

Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen kentin yetkilisi intihar etti
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacının öldüğü maratonun düzenlendiği kentin Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı, olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından intihar etti.

Çin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacının öldüğü maratonun düzenlendiği kentin Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı, olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından intihar etti.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Gansu eyaletine bağlı Cingtay kenti polisi, maratonun organizatörlerinden kentin ÇKP başkanı Li Zuobi'nin yaşadığı apartman dairesinden atlayarak intihar ettiğini açıkladı.

Habere göre, hayatını kaybeden sporcuların ailelerine 150'şer bin dolar tazminat teklif edildi.

Gansu eyaletinde 22 Mayıs'ta düzenlenen maraton sırasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21'i yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili hazırlanan ön inceleme raporunda yarışmayla ilgili yetersiz planlama yapıldığı ve hava koşullarının kötüye gitmesinin ardından gerekli adımların atılmadığına işaret edilmiş, organizatörler sorumluluklarını yerine getirememekle suçlanmıştı.

Raporun açıklanmasının ardından bugün 2 kişi gözaltına alınmış, 27 yetkiliye tenzili rütbe ve uyarı gibi cezalar verilmiş, Zuobi'nin yardımcısı da görevden alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de 21 yarışmacının öldüğü maratonu düzenleyen kentin yetkilisi intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:03:21. #1.15#

title