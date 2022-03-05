Çin'de 2022 yılında büyüme hedefi yüzde 5.5

Çin hükümeti, 2022 yılında büyüme beklentisini yüzde 5.5 olarak açıkladı.

Çin'in başkenti Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda 13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 5. Toplantısı başladı. Çin Başbakanı Li Keqiang, açılış toplantısında sunduğu Hükümet Çalışma Raporu'nda 2022 yılında büyüme beklentisini yüzde 5.5 olarak açıkladı. Li Keqiang'ın sunduğu Hükümet Çalışma Raporu'na göre 2022 yılında ülke genelinde yeni istihdam edilen kişi sayısı 11 milyonu aşacak, yıllık işsizlik oranı yüzde 5.5 altında, enflasyon ise yüzde 3 civarında tutulacak. Tüm yılda tahıl üretiminin 650 milyar kilogram civarında korunacağına işaret edilen Hükümet Çalışma Raporu'nda, ekolojik çevrenin sürekli iyileştirileceği, başlıca kirletici emisyonların düşürüleceği belirtildi.

Mali gelir 2021'de yüzde 10.7 oranında artarak 20 trilyon yuanı aştı

Raporda 2021 yılında Çin'in gerçekleştirdiği Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 8.1 oranında artarak 114 trilyon yuana ulaştığı, mali gelirinin ise yüzde 10.7 oranında artarak 20 trilyon yuanı aştığı kaydedildi. Ülke genelinde 12 milyon 690 bin kişinin yeni istihdam edilerek Tüketici Fiyatları Endeksi'nin yüzde 0.9 oranında arttığı bildirildi. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi