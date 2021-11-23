Çin'de 2020'de son 42 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

Çin'de 2020'de doğum oranı son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre, 2020'de doğum oranı her 1000 kişide 8,52 oldu.

Doğum oranı 1978'den bu yana ilk kez 10'un altına düşerken, son 42 yılın en düşüğü olarak kayda geçti.

2020'de 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.

1,3 olan kadın başına doğum oranı, nüfus artışında istikrarı gösteren 2,1'in altında kaldı.

Doğum oranı ile ölüm oranı farkını gösteren doğal nüfus artış oranı, her 1000 kişide 1,45 olurken, o da son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tüm bu göstergeler, Çin nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

2020 sonunda düzenlenen 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, Çin ana karasının nüfusu, 2010-2020 yıllarında yüzde 5,3 artışla 1 milyar 411 milyonu aşmıştı. Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5,3'te kalmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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