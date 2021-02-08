Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı
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Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı

08.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:25
Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı

Çin'de yapılan arkeolojik araştırmada, 2 bin 700 yıl önce yaşamış bir soylunun mezarı açıldı.

Çin'de yapılan arkeolojik araştırmada, 2 bin 700 yıl önce yaşamış bir soylunun mezarı açıldı. Açılan mezarda, bronz silahların yanında bir yüz kreminin kalıntılarının bulunduğu bir kavanoz ortaya çıktı.

Çin'in kuzeyinde bulunan Liujiawa ilinde yapılan arkeolojik araştırma kapsamında 2 bin 700 yıl önce yaşamış bir soyluya ait mezar açıldı. Açılan mezarda, soyluya ait birçok eşyanın bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacıların en çok şaşırdığı eşyalardan biri ise bir bronz bir kavanoz oldu. Söz konusu kavanozun içerisinde, bir yüz kreminin kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları arasında, Çin'de milattan önce 771-476 yılları arasında soyluların kozmetik ürünleri kullandıkları ortaya çıktı. Bahsi geçen ürünlerde, hayvan yağı ve ay sütü kireçtaşı olarak bilinen, dolomit ve muhtemelen diğer mağara türlerinde bulunan beyaz, kremsi bir maddenin kullanıldığı belirtildi.


Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı
Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı
Çin'de 2 bin 700 yıl önce soyluların kozmetik ürün kullandığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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