Çin'de 2 aylık bebek, metro ile platform arasına düştü

Çin'in Wuhan kentinde 2 aylık bebek, arabasından kayarak metro ile platform arasına düştü.

Çin'in Wuhan kentinde 2 aylık bebek, arabasından kayarak metro ile platform arasına düştü. Yaşanan panik anları kameralara yansırken, yolculardan biri boşluğa girerek bebeği sağ salim kurtarmayı başardı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentindeki 8. hatta faaliyet gösteren metroda yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. Çinli anne, metrodan indiği sırada 2 aylık bebeği arabasından kayarak metro ile platform arasına düştü. İstasyon personeli hemen acil durum butonuna basarak metronun yeniden hareket etmesini engelledi. Panik halindeki yolcular bebeğe ulaşmaya çalışırken, genç bir adam kendi hayatını tehlikeye atarak metro ile platform arasındaki boşluğa atladı. Yardımsever yolcu, ulaştığı bebeği annesine sağ salim teslim ederken, herkes rahat bir nefes aldı.

Li Hongzhi adındaki Çinli yolcu, güvenlik kapısı tarafındaki boşluğun daha geniş olduğunu düşünerek oradan aşağıya atladığını ve bebeğe ulaşmak için şansını denediğini ifade etti. 30 yaşındaki Li, kendisinin de bir çocuğunun olduğunu, bu davranışının doğal görülmesi gerektiğini belirtti.

Cesareti nedeniyle takdir toplayan Li, sosyal medyada "kahraman" olarak nitelendirildi. - WUHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı