Çin'de 165 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında 24 saatte 104'ü yurt içi kaynaklı 165 Kovid-19 vakası belirlendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 52'si Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 37, Şuçang'da 12 ve eyalet merkezi Cıngcou'da 3 yerel vaka tespit edildi.

Tiencin şehrinde 39, Guangdong eyaletinde Cuhai şehrinde 6, Şıcın'da 2 ve Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da 4 yerel vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Dün, günlük yurt dışı kaynaklı 61 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 104 bin 745 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 451 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyetler açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.