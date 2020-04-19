Çin'de 16, Güney Kore'de 8 Kovid-19 vakası saptandı Asya ülkelerinden Güney Kore'de 8 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, Çin'de ise 16 vaka saptandı.

Asya ülkelerinden Güney Kore'de 8 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi, Çin'de ise 16 vaka saptandı.

Güney Kore Afet Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede gün içinde Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların 5'i yurt dışından gelen kişilerde ortaya çıktı.

Vaka sayısının son günlerde gittikçe azaldığı ve son 2 ayda "ilk kez tek haneye düştüğü" ülkede, toplam Kovid-19 vakası 10 bin 661'e, ölü sayısı ise 234'e yükseldi.

Çin'de son 24 saatte 16 vaka tespit edildi

Diğer yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yeni can kaybı yaşanmazken, ülkede 9'u yurt dışı, 7'si yurt içi kaynaklı toplam 16 vaka tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 6'sı ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang, biri Guangdong eyaletinde tespit edildi.

Ülkede yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısı 1575'e çıkarken, Çin ana karasında yurt içi kaynaklı vakaların sayısı da 82 bin 735'e yükseldi.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 632 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 333 bini aşarken, virüs nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA