Çin'de 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı çiğnedikleri gerekçesiyle ceza kesildi
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Çin'de 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı çiğnedikleri gerekçesiyle ceza kesildi

12.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:38
Çin'de 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı çiğnedikleri gerekçesiyle ceza kesildi

HONG Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 şirkete ceza kesti.

HONG Çin'in Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu (SAMR), tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 şirkete ceza kesti.

SAMR'dan bugün yapılan açıklamada, aralarında oyun şirketi Tencent Holdings, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete yatırımlarını, satın almalarını, ortak girişimlerini ve geçmişte yaptıkları anlaşmaları açıklamayarak tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildiği duyuruldu.

Açıklamada, internet sektöründeki tekelleşmeye karşı incelemelerin artırıldığı, söz konusu şirketlerin yaptıkları anlaşmalar için onay almadıkları ifade edildi.

Şirketlerin yaptıkları anlaşmaların, rekabeti sınırlamasa bile yasaları ihlal ettiği, bu nedenle de her bir şirkete 77'şer bin dolar para cezası kesildiği aktarıldı.

Tencent Holdings, 2018'de çevrimiçi eğitim uygulaması Yuanfudao'ya yaptığı yatırım nedeniyle para cezasına çarptırılırken, Baidu'ya ise 2020'de tüketici elektroniği şirketi Ainemo Inc'i devraldığı için ceza kesildi.

Didi Chuxing'in bağlı şirketi olan Didi Mobility ve Softbank da ortak girişim kurmadan önce onay istemedikleri için cezalandırıldı.

Tencent'ten yapılan açıklamada, SAMR'ın yaptığı değişikliklere eksiksiz şekilde uyulacağı vurgulandı.

Baidu, Didi Mobility ve Softbank'tan ise herhangi bir açıklama gelmedi.

SAMR, Aralık 2020'de de Tencent destekli çevrimiçi yayıncı China Literature ve Alibaba gibi şirketlere yaptıkları anlaşmalar için onay istemedikleri gerekçesiyle para cezası kesmişti.

Çin, şubatta internet sektöründeki rekabeti engelleyici uygulamaları önlemeyi amaçlayan "tekelleşme karşıtı yönergeler" hayata geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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