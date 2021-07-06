Çin'de 12 balina karaya vurdu
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Çin'de 12 balina karaya vurdu

Çin'de 12 balina karaya vurdu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yetkililer, bu sabah Çin'in Cıciang eyaletinde 12 balinanın karaya vurduğunu bildirdi.

Yetkililer, bu sabah Çin'in Cıciang eyaletinde 12 balinanın karaya vurduğunu bildirdi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Cıciang eyaletine bağlı Linhay'deki bir plajda 3'ü ölü, 12 balina bulundu.

Yerel halktan çok sayıda kişi, karaya vuran balinaları kurtarmak için bölgeye koştu.

Linhay Balıkçılık Dairesi yetkililerinden Cu Yupıng, balinaları güneşten korumak için barakalar kurduklarını, ıslak havlular yardımıyla onları hayatta tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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