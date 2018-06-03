Çin'de 117 Kişi Tren ve Uçak Yolculuğundan Men Edildi
Çin'de çeşitli sebeplerle rahatsızlığa sebep olan 86 kişiye uçak, 31 kişiye ise trenle seyahat yasağı getirildi.
Çin Demiryolu İdaresi ve Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, 86 kişiye bir yıllığına uçakla ve 31 kişiye de 180 gün boyunca trenle seyahat yasağı getirildiği belirtildi.
SEBEPLERİ AÇIKLANDI
Açıklamada, tren yolculuğundan men edilen kişilerin, trene biletsiz binme, trende sigara içme, seyahat sırasında ve istasyonlarda rahatsızlığa neden olduğu aktarıldı.
BAŞKALARININ KİMLİĞİYLE UÇTULAR
Bununla beraber uçak yolculuğundan bir yıllığına men edilen yolcuların da hava alanında yapılan güvenlik denetimlerinde üzerinde kanunlara aykırı nesneler bulundurduğu ve başkalarının kimlik bilgilerini kullandığı kaydedildi.
Çin'de uçak ve hızlı trenler özellikle bayram ve tatillerde yoğun olarak kullanılıyor.
Çin Bahar Bayramı (Çuncie) ve Sonbahar Bayramı'nda (CongÇiuCie) yolcuların sayıları yüz milyonlara ulaşabiliyor.
-
ülkemizde de çinlilerin akrabaları olan,örnegin kemelisler var.hangi otobüse veya trene binseler,bir anda her tarafı sigara ve alkol kokusu kaplıyor,onlarada yasak getirmek lazım.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırMAKİNİST: ÇOK MEMNUN OLURUM EFENDİM.2 Yayından Kaldır
-
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Yolsuzluk İddialarının Ardından İstifa Etti 1 Haziran 2018 Cuma . '''' '' Adam işi bilmiyor . söyle demesi lazımdı . ‘'' yolsuzluk var diyorlar. Yani yolsuzluk var deyince , ben şunu anlarım , bi defaa , devletin kasasından bir para mı çıkıyor ki yolsuzluk olsun ‘ tamamCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
bizdede var bu zihniyette bu ulkemizde malesef secimden sonra olmayacak cehepe saygilaimlaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır