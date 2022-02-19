Çin'de 11 aylık kayakçı hayran bıraktı

Çin'in Hebei eyaletinin Chongli kentinde, henüz 11 aylık olan Wang Yuji'nin kayak performansı görenleri şaşkına çevirdi.

Çin'in Hebei eyaleti Chongli'de bir yaşında bile olmayan Wang Yuji'nin kayak yaptığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görenleri şaşkına çeviren ve gülümseten görüntülerin viral olmasının ardından minik kayakçı, internette ünlü oldu. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel