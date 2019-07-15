Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı.
Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
- Çin
Yangın, Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan ve 1910'lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli'nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
- Çin
Kaynak: DHA
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