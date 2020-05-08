Çin'de 1, Singapur'da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Çin'de 1, Singapur'da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 1, Singapur'da 768 yeni Kovid-19 vakası görüldü
08.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:20

Son 24 saatte Çin'de 1, Singapur'da 768 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Son 24 saatte Çin'de 1, Singapur'da 768 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 768 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu vakaların çoğunun yabancı göçmen işçilerin kaldığı yerleşkelerde görüldüğü belirtilirken, yeni can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Böylece ülkedeki vaka sayısının 21 bin 707'ye çıktığı, bugüne kadar 20 kişinin ise Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ifade edildi.

Çin'de vaka sayısı 1 arttı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 1 arttığı bildirildi.

Söz konusu vakanın ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde tespit edildiği ve yeni can kaybının da yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan yurt dışı kaynaklı yeni vakanın saptanmadığı kaydedildi.

Vaka sayısının 82 bin 886'ya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 4 bin 633 can kaybı yaşandı. 260 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti. Virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşirken, 2 milyon 299 bin 639 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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