Çin daha "sevimli" bir imaja sahip olmak istiyor
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Çin daha "sevimli" bir imaja sahip olmak istiyor

Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şi, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.

"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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