Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping G20 Zirvesi'nde Konuştu

Xi Jinping, G20'nin dünya ekonomisine güç katması, dünya ekonomisini daha hoşgörülü hale getirmesi, küresel ekonomi yönetişimini iyileştirmesi, bağlantılı büyüme ve ortak refahı ilerletmesi, böylece insanlığın ortak kader topluluğunu oluşturması gerektiğini vurguladı.

"Bağlantılı bir dünya oluşturmak" temalı zirvenin dünkü oturumunda dünya ekonomisi ile ticaret, sürdürülebilir gelişme, iklim değişikliği ve enerji gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünya ekonomisinde iyileşme görülmesine rağmen, sorunların henüz çözülmediğini ve çeşitli istikrarsız ve belirsiz unsurların bulunduğunu hatırlattı.

Xi, bu sorunların çözümü için G20 Hangzhou Zirvesi'nde yaratıcı, dinamik, bağlantılı ve hoşgörülü dünya ekonomisi inşa edilmesinin önerildiğini, Hamburg Zirvesi'nin temasının Hangzhou Zirvesi'ninki ile örtüştüğünü söyleyerek, ilgili düşüncelerin eyleme dönüştürülmesi için ortak çaba harcanması çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in ev sahipliğinde kısa süre önce düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda politikaların koordinasyonu, altyapı tesislerinin bağlanırlığı, engelsiz ticaret, finansal bütünlük, halklar arasındaki birebir bağlar dâhil 5 konuda sonuçlar elde edildiğini dile getirdi. Bunun G20'nin hedefine uyduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Xi, G20 üyelerinin hep beraber çalışarak bağlantılı büyüme elde etmeleri, ortak refahı ilerletmeleri çağrısı yaptı.

Zirveye katılan diğer liderler, dünya ekonomisinde canlanma ve istihdam artışı gibi olumlu etkenler görülmesine rağmen, gelişmede dengesizlik, ticaret engellerinde artış ve finans sektöründe kırılganlık gibi belirsizliklerin sürmesi gibi konularda hemfikir.

Liderler, uluslararası ekonomi ve finansal işlerde büyük etkisi olan G20 üyelerinin birliği güçlendirerek, Hangzhou Zirvesi'nde varılan fikir birlikleri ve anlaşmaları en iyi şekilde hayata geçirmeleri, dünya ekonomisinin dengeli, esnek ve sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlamaları ve daha fazla nüfusa yarar getirmeleri gerektiğini belirttiler.

Çok sayıda lider, serbest ticaret ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarının korunması çağrısında bulundu.

Zirveden önce liderler sohbet toplantısı yaptı ve terörle mücadele üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in küresel terörle mücadele cephesi oluşturulmasından yana olduğunu dile getirdi.