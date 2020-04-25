Çin, Covid-19'un kaynağının soruşturulması çağrılarını reddetti Çinli bir yetkili, Covid- 19 salgınının kaynağına yönelik soruşturma taleplerinin "siyasi motivasyon" taşıdığını savunarak, herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirtti

Çinli bir yetkili, Covid- 19 salgınının kaynağına yönelik soruşturma taleplerinin "siyasi motivasyon" taşıdığını savunarak, herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirtti. Çin'in Londra Büyükelçiliğinde görev yapan Çın Vın BBC'ye verdiği demeçte, son dönemde Covid-19'un Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com