Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 1 yıl daha uzatabilir
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Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 1 yıl daha uzatabilir

Çin, Covid-19 sınır kısıtlamalarını 1 yıl daha uzatabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Wall Street Journal'ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin'in Covid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü.

Wall Street Journal'ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin'in Covid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü.

Korona virüs salgının ortaya çıktığı Çin'de, salgına karşı uygulanan sınır kısıtlamalarının 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi. Wall Street Journal'ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin'in Covid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını virüsün yeni mutasyonları nedeniyle en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü. Haberde, sınır kısıtlamaları ile ilgili uzatma kararının geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kabine toplantısında alındığı aktarıldı.

Çin'in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin'e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor. Çin'in yüksek aşılama oranlarına sahip ve salgını kontrol altına ülkelere yönelik ise kısıtlamaları gevşeteceği düşünülürken, esneklik sağlanacak ülkeler arasında ilk olarak Çin tarafından geliştirilen aşıları tanıyan ülkelerin olacağı değerlendiriliyor.

Çin'de 1 milyardan fazla aşı dozu uygulandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 20 Haziran'da yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının 1 milyarı geçtiği belirtilmiş, dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin'in başkenti Pekin'de halkın yüzde 80'inin aşılandığı aktarılmıştı.

Öte yandan Çin'de salgının başından bu yana 91 bin 629 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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