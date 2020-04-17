Çin, Coronavirüs Verilerini Sakladığına Dair İddiaları Reddetti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Koronavirüs, Teknoloji

Çin, Coronavirüs Verilerini Sakladığına Dair İddiaları Reddetti

Coronavirüsün merkezi konumundaki Çin, vaka sayısını sakladığı yönündeki iddialara cevap verdi.

17.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:53
Çin, Coronavirüs Verilerini Sakladığına Dair İddiaları Reddetti

Coronavirüsün merkezi konumundaki Çin, vaka sayısını sakladığı yönündeki iddialara cevap verdi. Çin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, vaka sayısındaki ani artışın 'istatistiksel bir doğrulama sürecinden kaynaklandığı' belirtildi.

Çin'de Coronavirüs Vaka Sayısı Saklandı Mı?

Çin'de coronavirüs vaka sayısının aniden 1290'dan 3869'a yükselmesi tartışmalara yol açmış ve bazı ülkeler Çin'in verileri sakladığı iddialarını ortaya atmıştı.

Günlük basın toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, "İstatistiksel doğrulama süreci ve ortak bir uluslararası uygulamanın bir parçası." diye konuştu.

"Böyle Bir Şeye Asla İzin Vermeyiz"

Çin'in salgının büyüklüğünü gizlediği yönündeki iddiaları reddeden Zhao, Pekin'in böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini söyledi.

Çin'e yönelik bu iddiaların arkasındaki başlıca isim ise ABD Başkanı Donald Trump'dı. Trump, Çin'in verileri sakladığını iddia etmiş ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de Çin'den yana tutum almakla suçlamıştı.

Kaynak: Tamindir

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