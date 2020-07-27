Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı
Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattıÇin, (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı.
27.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:08
Çin, Chengdu'daki ABD Konsolosluğunu kapattı
Çin, (DHA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Chengdu kentindeki ABD Başkonsolosluğu'nun Çin yönetimi talebi üzerine kapatıldığını açıkladı. Karar, ABD'nin Teksas Çin Konsolosluğu'nu kapatmasından sonra verildi.
ABD yönetimi, geçen hafta, Çin'i casuslukla suçlamış ve Teksas eyaletindeki Çin Konsolosluğu'nu Cuma günü kapatılmasına karar vermişti. Çinli yetkililer bu karara karşılık, 1985 yılında açılan ve Çin'in Chengdu kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'nun kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA