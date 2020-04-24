Çin, çatışmaların yaşandığı Myanmar'la sınırını kapattı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Myanmar, Güncel, Haber

Çin, çatışmaların yaşandığı Myanmar'la sınırını kapattı

Çin, çatışmaların yaşandığı Myanmar'la olan sınır kapısını kapattı.

24.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:38
Çin, çatışmaların yaşandığı Myanmar'la sınırını kapattı

Çin, çatışmaların yaşandığı Myanmar'la olan sınır kapısını kapattı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde bazı binalar, okul ve araçların Myanmar'daki bazı gruplar ve askerler arasındaki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğünü bildirdi.

CCTV, Myanmar'ın attığı üç top mermisinin Çin'in Yunnan eyaletininin sınırına yakın bir bölgeye düştüğünü ve buradaki okul ve binaların zarar gördüğünü, bunun sonucunda sınırın kapatıldığını duyurdu.

Mermilerin düşmesi ile bölgede yaralanan olmadığı da belirtildi.

Kaynak: AA

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