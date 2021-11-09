Cin Çarpılması Filmi

Cin Çarpılması, kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor. Anadolu'daki bir üniversitede oyunculuk okuyan 4 gencin hayatı, üniversiteye yeni atanan kamera önü oyunculuk hocası Sinan ile tanışmalarıyla bambaşka bir hal alır. Geceleri rahatsız edici şeyler yaşayan gençler, çok geçmeden bunun nedeninin geceleri üniversiteye giden Sinan hoca olduğunu keşfeder. Bu durumu çözmek isteyen 4 genç, gece yarısı Sinan hocayı takip ederek peşinden üniversiteye gider. Ancak kampüse gittiklerinde kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulurlar.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cin Çarpılması

Yapımcı Firma: Cinemoon Film

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 12.11.2021

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