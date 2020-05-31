Çin, Canlı Hayvan Pazarını Savunmaya Devam Ediyor!
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Çin, Canlı Hayvan Pazarını Savunmaya Devam Ediyor!

Çin'in Wuhan şehrinde bulunan uzmanlar, koronavirüse dair vakaların Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Pazarı'ndan çıktığını söylemişlerdi.

Çin, Canlı Hayvan Pazarını Savunmaya Devam Ediyor!
31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:50

Çin'in Wuhan şehrinde bulunan uzmanlar, koronavirüse dair vakaların Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Pazarı'ndan çıktığını söylemişlerdi. Ancak Pekin merkezli bağımsız bir kuruluş olan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, iddiaların Kesinlikle doğru olmadığını ifade etti. İşte merak edilen detaylar.

Gelen haberlere göre; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Gao Fu, Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı Hayvan Pazarı'nın mağdur olduğunu iddia ediyor. Buradan gelen örnekler ile gerçekleşen incelemelerde, pazardaki hayvanların virüs testinin negatif çıktığını söylendi. Kısacası oradaki canlıların enfekte olma ihtimali neredeyse sıfır.

Çin canlı hayvan pazarının güvenli olduğunu düşünüyor

Konu ile ilgili uzun bir süredir çalışma yürüten yetkililer, 31 Aralık 2019 tarihinde yeni bir koronavirüs türü olarak adlandırılan hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'ne iletmişlerdi. Buradaki 41 vakanın bağlantılı olduğu söylenen Huanan Pazarı, 1 Ocak tarihinde tamamen boşaltıldı.

Yetkililer tarafından yapılan tahminlere göre ilk SARS salgını 2002-2003 yılları arasında yine Çin'in Guangdong şehrinde bir canlı hayvan pazarından meydana geldi. Benzer salgında da virüsün yarasalardan misk kedilerine geçtiği söyleniyor. Tuhaf bir şekilde pazarda bulunan ve satışı yapılan hiçbir hayvanda pozitif sonuç ortaya çıkmamıştı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin öne sürdüğü iddiaları destekleyecek boyutta bazı bulgular geliyor. Henüz araştırmalar devam etse bile Çin, canlı hayvan pazarını savunmaya devam ediyor. Sizce virüs tam olarak nerede ortaya çıkmış olabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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