Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer...
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Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer...

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:13
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing,

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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