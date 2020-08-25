Çin böreği tarifi: Çin böreği Spring Roll nasıl yapılır? Çin böreği yapılışı, malzemeleri Çin mutfağına özgü börek Spring Roll nasıl yapılır araştırılıyor. İçerisindeki birbirinden farklı ürünle Türk mutfağında da beğenilen aparatif yemekler arasında bulunuyor. Peki, Çin böreği nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Spring Roll adıyla bilinen Çin böreği MasteChef'de de yarışmacıları zorlayan yemeklerden biri oldu. Soya sosu, bezelye, lahana ve çeşitli baharatlarla tatlandırılan Spring Roll Çin böreği malzemeleri ve yapılışı haberimizde. ÇİN BÖREĞİ MALZEMELERİ 3 yufka 1 paket soya filizi 1 çorba tabağı dolusu ince kıyılmış lahana 1 piyazlık dilimlenmiş kuru soğan 1 iri havuç rendesi 1 çay bardağı haşlanmış bezelye 1 yeşil biber 1 kırmızı kapya biberi 1 çay bardağı ince bulgur Tercihe göre Çin baharatı, köri, tarçın, az miktarda zencefil 2'şer çorba kaşığı dolmalık fıstık ve kuş üzümü Kızartmak için; Sıvı yağ 2 yumurta akı Galeta unu Servis için; Soya sosu ÇİN BÖREĞİ (SPRİNG ROLL) NASIL YAPILIR? * 1 çay bardağı ince bulgur, 1 çay bardağı sıcak su ile ıslatılarak şişmeye bırakılır. * Malzemelerden soya filizi, lahana, soğan, biberler, dolmalık fıstık az zeytinyağında kavrulur. * Şişen bulgur, bezelye, kuş üzümü ve baharatlar da ilave edilerek, karıştırılır ve sarmaya hazırlanılır. * Yufkalar üstüste serilir, 6 eşit parçaya ayrılır. * İç malzemesi 18 parça yufkaya paylaştırılıp sigara böreği şeklinde sarılır. * Sarılmış börekler öncelikle yumurta akına, sonra galeta ununa bulanıp, kızgın yağda kızartılır. * Soya sosu ile servis edilir. Soya sosu kullanılmadığı durumda tuz kullanılabilir.