Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye çağırdı

Uygur Türklerine ve Sincan'daki diğer azınlıklara yönelik uygulamaları tepki ile karşılanan Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Uygur Türklerine ve Sincan'daki diğer azınlıklara yönelik uygulamaları tepki ile karşılanan Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine Çin'i ve Sincan'ı ziyaret etmesi için davet ettiklerini söyledi.

Pekin'in, BM İnsan Hakları Komiserine yaptığı ziyaret çağrısı, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyinin (UNHRC) 46. Oturumu devam ederken gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Şubat'taki oturumda yaptığı konuşmada, Uygur meselesi ile ilgili Türkiye'nin endişelerini dile getirmiş ve şeffaflık çağrısında bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da aynı gün oturumda yaptığı konuşmada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri veya başka bağımsız bir uzmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişimine izin verilmesini istemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Uygur halkı ile ilgili Çin'e yöneltilen suçlamaların cehalet ve ön yargıdan kaynaklandığını ifade etmişti.

Çin'in, Sincan'daki Müslüman azınlığa yönelik politikaları birçok ülke tarafından eleştiriliyor.

Kanada ve ABD, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelerken, Washington yönetimi, Uygurları zorla çalıştırmakla suçladığı Çinli firmalara ticari kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere