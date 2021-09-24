Merkez bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere on Çin devlet kurumu ortak bir açıklamada, kripto para ticareti üzerinde "yüksek basınçlı" bir kısıtlamayı sürdürmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu. Peki, Çin Bitcoin'i yasakladı mı?

ÇİN BİTCOİN'İ YASAKLADI MI?

Bloomberg'in haberine göre, Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Çin Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasak olduğunu ve ülke dışından sunulan hizmetlerin de üzerine gidileceğini duyurdu. Haber in ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara kadar geriledi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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