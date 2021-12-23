Çin, birleşik nadir metal şirketinin kuruluşunu onayladı

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Çin'in merkezi ve yerel hükümetlere ait farklı şirketlerin nadir metal işletmelerini birleştirerek bu üretim kolunda uzmanlaşan yeni bir kamu iktisadi teşebbüsü kurduğu bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Çin Maden ve Metaller Şirketine bağlı nadir metal şirketi, Şıncın Borsası'na yaptığı bildirimde, Kamu Varlıkları Denetim ve İdare Komisyonunun (SASAC), Çin Maden ve Metaller Şirketi, Çin Alüminyum Şirketi ve Ciangşi eyaletine bağlı Gancou şehri yönetiminin elindeki nadir metal varlıklarının stratejik birleşmesine onay verdiğini belirtti.

Çin'in ağır nadir metal varlıklarının yüzde 70'ini kontrol edeceği tahmin edilen yeni şirketin, yüksek teknolojili elektronik ürünlerden silah donanımlarına kadar kritik sektörlerde kullanılan nadir metallerde uzmanlaşan dünyanın en büyüklerinden birini ortaya çıkarması bekleniyor.

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporuna göre, Çin dünyanın nadir metal ve mineral arzının yüzde 85'ini sağlıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet