Çin bir kenti daha karantinaya aldı

Çin, 2 Omicron vakası görülen 5.5 milyon nüfuslu Anynag şehrini karantinaya aldığını açıkladı.

Korona virüs salgınının başladığı Çin, vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için bir kenti daha karantinaya aldı. Anyang'da 2 Omicron vakasının doğrulanmasının ardından Çin hükümeti, dün akşam saatlerinde şehir sakinlerine evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunarak şehrin karantinaya alındığını duyurdu. 5,5 milyon nüfusa sahip olan Anyang'da yetkililer, şehri toplu test yapılmasının kolay olması nedeniyle karantinaya aldıklarını belirtti. Şehirde, temel ihtiyaç malzemeleri satan mekanların dışında ise tüm mekanların kapalı olacağı açıklandı.

Ancak yapılacak toplu testten sonra kentteki karantinanın bitip bitmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay da 13 milyon nüfusa sahip Xi'an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti. Çin'de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

(İHA)