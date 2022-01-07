Çin, Biden'ın "demokrasinin günleri sayılı" sözlerine tepki gösterdi - Haberler
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Çin, Biden'ın "demokrasinin günleri sayılı" sözlerine tepki gösterdi

Çin, Biden'ın
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor." sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Başkan Biden'ın sözleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Demokrasinin tüm insanlığın ortak değeri olduğunu ve hiçbir zaman yok olmayacağını belirten Sözcü Vang, "Kendi demokrasi modelini başkasına empoze etmeye ve bu yolla bölünme ve cepheleşme yaratmaya çalışan ülkelerin demokrasiyi yozlaştıran ve demokrasiye karşı eylemlerinin günleri sayılıdır." dedi

Vang, uluslararası toplumun bu türden girişimleri nihai olarak reddedeceğini söyleyerek, "Umarız ABD geçmişten dersler çıkararak "Kabil felaketi" ve "Demokrasi Zirvesi" gibi hataları tekrar etmekten kaçınır ve demokrasiyi siyasi manipülasyon aracı olarak kullanmayı bırakıp kendi demokrasisinin eksiklerinin farkına varır." ifadelerini kullandı.

Biden, konuşmasında "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor. ABD'de otokratların, diktatörlerin ve güçlü adamların düzeninin hakim olduğunu öne sürüyorlar ancak bunlar bizi yansıtmıyor. Hiçbir zaman da yansıtmadı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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