Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor

06.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:22

Çin, ABD'den gelen "bazı" soya fasulyesi ve domuz ürünleri üzerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını değerlendiriyor.

Yerel medyaya göre Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak, Çin yönetimi ABD'den gelen bazı soya fasulyesi ve domuz ürünlerine uygulanan tarifelerin hafifletilmesini düşünüyor.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Konseyin Gümrük Tarife Komisyonu, bazı soya fasulyesi, domuz ve kurumların başvuruları kapsamında diğer bazı ürünlerin tarifelerden muaf tutulması için çalışmalar yapıyor."

Kaynak: DHA