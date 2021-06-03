Çin, Batılı perakende giyim firmalarını kalitesiz ürünler ithal etmekle suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Batılı perakende giyim firmalarını kalitesiz ürünler ithal etmekle suçladı

Çin, Batılı perakende giyim firmalarını kalitesiz ürünler ithal etmekle suçladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin hükümeti, perakende giyim sektöründe H&M, Nike, Zara ve Batılı diğer markaları, güvenli olmayan, kalitesiz çocuk kıyafetleri ve diğer malları ithal etmekle suçladı.

Çin hükümeti, perakende giyim sektöründe H&M, Nike, Zara ve Batılı diğer markaları, güvenli olmayan, kalitesiz çocuk kıyafetleri ve diğer malları ithal etmekle suçladı.

Uluslararası Çocuk Günü münasebetiyle Çin Gümrük İdaresi, aralarında tişört, oyuncak ve diş fırçası gibi ürünlerin de bulunduğu 16 firmaya ait ürünleri "kalite ve güvenlik açısından niteliksiz" olarak tanımladığı bir liste yayınlandı.

Çin, H&M ürünlerini e-ticaret platformlarından kaldırırken, uygulama mağazaları da H&M, Nike ve Adidas gibi markaların uygulamalarını platformlarından kaldırdı.

Çin devlet televizyonu, geçen yıl artık Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen pamuğu kullanmayacağını açıklayan H&M markasını boykot çağrısında bulunmuş ve zorla çalıştırma konusunda endişelerini dile getiren diğer markaları da eleştirmişti.

Batılı hükümetler ve insan hakları grupları tarafından Pekin hükümetinin, Çin'in Sincan bölgesindeki insanları kamplarda zorla çalıştırdığı şeklinde suçlanmasının ardından Batılı markalar Çin devlet medyasının hedefi haline gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin, Batılı perakende giyim firmalarını kalitesiz ürünler ithal etmekle suçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:05:34. #1.14#

title