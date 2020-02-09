Çin Başkonsolosu Wei'den İstanbullulara mektup

09.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:58

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei, İstanbullulara ithafen yazdığı mektupta korona virüsün o kadar korkunç olmadığını belirterek, bazı ülkelerin aşırı tepkiyle kaosa neden olduğunu söyledi.