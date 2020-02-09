Haberler » Ekonomi » Çin Başkonsolosu Wei'den İstanbullulara mektup - Ekonomi

Çin Başkonsolosu Wei'den İstanbullulara mektup

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei, İstanbullulara ithafen yazdığı mektupta korona virüsün o kadar korkunç olmadığını belirterek, bazı ülkelerin aşırı tepkiyle kaosa neden olduğunu söyledi.

09.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:58
Çin Başkonsolosu Wei'den İstanbullulara mektup

Başkonsolosu Wei, İstanbullulara ithafen yazdığı mektupta korona virüsün o kadar korkunç olmadığını belirterek, bazı ülkelerin aşırı tepkiyle kaosa neden olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler