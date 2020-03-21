ÇİN BAŞKONSOLOSU VE KONSOLOSLUK PERSONELİNDEN TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK
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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel

ÇİN BAŞKONSOLOSU VE KONSOLOSLUK PERSONELİNDEN TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve konsolosluk personeli, sosyal medyadan yayınladıkları video ile koronavirüse karşı mücadele eden Türk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

21.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:22
ÇİN BAŞKONSOLOSU VE KONSOLOSLUK PERSONELİNDEN TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve konsolosluk personeli, sosyal medyadan yayınladıkları video ile koronavirüse karşı mücadele eden Türk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve konsolosluk personeli, sosyal medyadan yayınladıkları video ile koronavirüse karşı mücadele eden Türk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Yaşanan zorlu günlerin birlikte atlatılabileceğini vurgulayan Başkonsolos Wei ve konsolosluk çalışanları, Türkiye'nin mücadelesini alkışladıklarını söyledi.

 TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK Sosyal medyadan video paylaşan Cui Wei, "Bu süreçte Çin ile iletişim halinde olan ve salgını ciddiye alan Türk hükümetini takdir ediyorum. Bu süreçte emek harcayan tüm sağlık personeline teşekkür ediyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Haydi Türkiye" dedi. Aynı videoda Türkiye'ye desteklerini sunan Başkonsolos Yardımcısı Chen Su da "Her zaman sizin yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Haydi Türkiye" diye konuştu.Videonun sonunda ise Çin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, "Haydi Türkiye" diyerek Türk sağlık çalışanlarını alkışladı.

Görüntü Dökümü: -----------------------------

Başkonsolos ve konsolosluk çalışanların destek videosu


Kaynak: DHA

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