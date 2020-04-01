ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ: AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ: AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Güncel

ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ: AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI

ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin'den Türkiye'pe getirilen 'Favipiravir' isimli ilaç ve Çin'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

01.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:02
ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ: AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI
ÇİN'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin'den Türkiye'pe getirilen 'Favipiravir' isimli ilaç ve Çin'deki aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.  Türkiye'deki gözlemlerini de aktaran Wei,  "İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. 'Buralar boş, ben de sağlıklıyım geleyim' düşüncesi doğru değil. Sağlıklı olduğunu bilmiyorsun. Virüs bulaştığı zaman size haber vermiyor." dedi.

Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde meydana çıkan ve hızla tüm dünya ülkelerine yayılan koronavirüs hakkında ve Çin'deki son gelişmeler hakkında bilgi veren  Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei geliştirilen bir aşının gönüllüler üzerinde denenmeye başladığını söyledi. Wei, "Aşı konusu yaklaşık 1 hafta 10 gün önce en hızlı geliştirilen aşılardan biri, gönüllülerde denenmeye başlandı. Şimdi klinik aşamanın bitmesi bekleniyor. Gönüllülerin klinik denemesi 5-6 ayı bulacak. Virüs çıktıktan sonra tedavi ve önlemenin ardından aşıların araştırmasına girdikö diye konuştu.

"SALGINA ÖZEL BİR İLAÇ DEĞİL"

En çok merak edilen ilaç konusunda bilgilendirmelerde bulunan Wei, virüs ortaya çıktıktan sonra 70 bin ilaç içerisinden iki ilacın etkili olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Wei, "Ulusal sağlık komisyonumuz salgın çıktıktan sonra her gün basın toplantısı yapıtı. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda iki ilaçtan bahsettiler. İlki Chloroquine Phosphate. Eskiden sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.  İkincisi de Favirpiravir. Biz bunları tavsiye ettik ve Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirdik. Favipiravir 2014 yılında çıktı. Japonya'da çıkan bir ilaç. Geniş kapsamlı antivirüs bir ilaçtır. O zaman tabii ki salgın yoktu. Bu ilaç salgın için üretilmedi. Salgından önce üretilen bir ilaç, salgına özel bir ilaç değilö dedi.

"BU İLACIN ETKİSİ BÜYÜK VE YAN ETKİSİ ÇOK DÜŞÜK"

Wei sözlerini şöyle sürdürdü; "Ocak ayından beri mevcut olan ilgili bütün ilaçları tek tek inceledik. 70 bin ilaçtan bahsettiğim iki ilaç üzerinde odaklandık. Favipiravir çıktığı günden itibaren güvenlik konusunda çok sabit çok istikrarlı bir ilaç. Kullanımında da hiçbir yan etkisi olmamış bir ilaç. Bu ilaçla tedavi ederken karşılaştırmalı tedavi yaptık. Bir grup Favipiravir kullandı, diğer grup kullanmadı.  Favipiravir kullanan grubun içerisinde 3 belirtinin etkisi daha belirgin şekilde azalıyor. Kullananlarda iki gün içerisinde ateş düşüyor. Kullanılmadığı zaman 4.2 günde düşüyor. Favipiravir kullanılan hastalarda nükleik asit 4 gün içerisinde negatife dönüyor. Diğerlerinde 11 gün içerisinde dönüyor. Favipiravir kullananların akciğer filmleri önce ve sonra olarak karşılaştırıldığında iyileştirme oranı yüzde 91. Favipiravir kullanmayanların akciğer filmlerine bakıldığında ise iyileşme oranı yüzde 66-67. Yani bu ilacın etkisi büyük ve yan etkisi çok düşük bir şekilde çıkıyor"

"VİRÜS BULAŞTIĞI ZAMAN SİZE HABER VERMİYOR"Türkiye'deki gözlemlerini aktaran Başkonsolos Wei, "İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. Buralar boş, ben de sağlıklıyım geleyim düşüncesi doğru değil. Sağlıklı olduğunu bilmiyorsun. Virüs bulaştığı zaman size haber vermiyor. Fakir, zengin, yüksek makam hiç fark etmiyor. Dışarı çıktığınız zaman riski artırıyor. Hükümet ne kadar iyi tedbir alsa da halkın da buna eş güdüm bir şekilde beraber uygulaması lazım. Sadece kendi için düşünmemesi lazım. Buralar şimdi boş, temiz ben eğleneyim diye düşünmemek lazım. Türk kamuoyunda bazı insanlar bunu pek iyi anlamıyor. 'Evde kal' ne demek. Sadece kendi güvenliğin için değil, aynı zamanda başkası için ve toplumumuz için. Her insan bu tehlikeli, riskli zamanlarda bütün topluluğu için yaşıyor" dedi.Çin'deki balık pazarının açıldığı iddiaları hakkında konuşan Wei, "Tamamen Çin'in dışındaki bir pazarın fotoğrafı konularak  Wuhan'daki bu Pazar açıldı, deniliyor. Hem haber yanlış hem de fotoğraf yalandır. Bir kısım insan Çin'de ne meydana gelirse, özellikle olumlu bir şey meydana gelirse memnun olmuyor gibi gözüküyor. Biz salgınla mücadele ederken ve büyün her şeyi DSÖ ile paylaşırken onlar bizi suçluyor. Wuhan'da kısıtlama tedbirleri aldığımız zaman bu insan haklarına aykırı diyorlardı. Biz ne yapsak eleştiriyorlardı" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------

-Cui Wei ile röportaj


- İstanbul

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Haberler
Koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesi risk taşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi Haberler
'Devlete zarar vermeyelim' diyen yaşlı adam, eve dolmuşla dönmek istedi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış Haberler
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Haberler
TDB'den acı haber! Mustafa Oral koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi Haberler
Salgın yüzünden Kızılay'ın kan stokları da bağış yapan sayısı da eridi
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Defne Samyeli Chloe Loughnan
Spor Yılmaz Vural Rüştü Reçber Hikmet Karaman Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ÇİN BAŞKONSOLOSU CUİ WEİ: AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:24:43. #1.14#
title