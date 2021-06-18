Çin Başkan Yardımcısı Lui, endüstriyel kazaların sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti
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Çin Başkan Yardımcısı Lui, endüstriyel kazaların sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti

Çin Başkan Yardımcısı Lui, endüstriyel kazaların sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

İktidardaki Komünist Parti'nin 100. yılını kutlama hazırlıklarının yapıldığı Çin'de Başkan Yardımcısı Lui Hı, endüstriyel kazaların bu kutlamalara gölge düşürmemesi için sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.

İktidardaki Komünist Parti'nin 100. yılını kutlama hazırlıklarının yapıldığı Çin'de Başkan Yardımcısı Lui Hı, endüstriyel kazaların bu kutlamalara gölge düşürmemesi için sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Başkan Yardımcısı Lui, dün yaptığı açıklamada, Çin'in farklı bölgelerinde art arda meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan kazaları önlemek için güvenlik kontrollerinin uygulanmasını emretti. Endüstriyel kazaların iktidardaki Komünist Parti'nin 100. yıl kutlamalarına gölge düşürmesini istemeyen Lui, sık sık meydana gelen kazaların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Lui, üretim güvenliğine ilişkin yasaların sıkı bir şekilde uygulanması ve bu konudaki ihlallerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak kazaların sorumlularının en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Çin'in Hubei eyaletinde 14 Haziran'da meydana gelen doğal gaz patlamasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde 10 Haziran'da bir demir madeninde meydana gelen kazada ise 13 işçi yaşamını yitirmişti. Çingdao şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntının neden olduğu patlamada 35 kişi, Tiencin'de 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamada ise 173 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin, güvenlik önlemlerini yeteri kadar uygulamamakla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Çin Başkan Yardımcısı Lui, endüstriyel kazaların sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti - Haberler
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