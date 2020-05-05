Çin basını, Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor
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Çin basını, Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor

Çin basını, Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor
05.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:50

Çin basını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını ve ellerinde büyük kanıt olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "yozlaşmış bir politikacı" olmakla itham etti.

Çin basını, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını ve ellerinde büyük kanıt olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu "yozlaşmış bir politikacı" olmakla itham etti.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, ABD Dışişleri Bakanını "Pompeo, yalanlarıyla Hristiyanlığa ihanet ediyor." başlığıyla yayımladığı bir başyazıda hedef aldı. Pompeo'nun Evanjelik inancını taşımasından yola çıkarak hazırlanan yazıda, ABD Dışişleri Bakanı'nın Çin'in gerçeği sakladığı yönündeki söylemleriyle Batı medyasındaki Çin karşıtlığını körüklediği öne sürüldü. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki seçimi kazanması için Trump'a yönelen öfkeyi azaltmak istediği ve "Çin'in yükselişini kabullenemeyen" Pompeo'nun "yalanlara" başvurduğu savunuldu.

"Pompeo şüphesiz yozlaşmış bir politikacı." ifadesi kullanılan başyazıda "Dünyanın en önemli bilim insanları virüsün doğadan geldiğine inanıyor. Hiçbir ABD'li bilim insanı virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan geldiğini ispatlamadı. Pompeo 'büyük kanıt' diye adlandırdığı şeyi nereden bulabilir?" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Virüsün kaynağı" tartışmaları

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un ilk Çin'de keşfedilmiş olması kaynağının Çin'de olduğu anlamına gelmiyor." ifadeleriyle "virüsün kaynağı" tartışmalarını başlatmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de Twitter hesabından ABD'yi hedef alarak virüsü Washington yönetiminin Çin'e getirmiş olabileceğini ileri sürmüştü.

İki ülke arasında iki ayı aşkındır devam eden virüsün kaynağı ve nereden çıktığı tartışması son günlerde ABD ve Çin arasında sert açıklamaları da beraberinde getirdi. ABD virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini öne sürüyor ve Çin'i virüsün kaynağını gizlemekle itham ediyor.

Pompeo, pazar günü ABD basınına yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Vuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurgulamıştı. Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, şunları kaydetmişti:

"Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız. Çin'in standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."

ABD'li diplomatların Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret

ABD basınından Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin Dışişleri Bakanlığına 2018'de gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsündeki laboratuvardaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlıkla insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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