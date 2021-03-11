Çin Başbakanı Li, ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemesini umuyor

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Çin-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar, saygı ve kazan kazan iş birliği çerçevesinde ilerlemesini umduklarını bildirdi.

Li, başkent Pekin'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin (UHK) 4. Genel Kurul toplantılarının kapanış oturumu dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Çin-ABD ilişkileri, Hong Kong'daki seçim reformu kararı gibi konularda açıklamalarda bulundu.

Çin-ABD ilişkilerinin geçen birkaç yılda, hem iki ülkeye hem de dünyaya olumsuz etkileri olan büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Li, Çin ve ABD'nin dünyanın en büyük ülkesi olduğuna işaret etti.

Li, iki ülkenin iş birliği yapması durumunda karşılıklı fayda, karşı karşıya gelmesi durumunda ise zarar göreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin ve ABD'nin birçok alanda, bir çok zeminde diyalog kurmasını umuyoruz. İki taraf fikir birliğine varamasa bile fikir alışverişinde bulunabilir, güveni artırarak şüpheleri bertaraf edebilir. Bu, farklılıkların kontrol altına alınarak çözülmesi için faydalıdır. Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog ve iletişimi sürdürmesi gerekiyor."

Li, Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ışığında tarafların birbirinin temel çıkarlara ve önemli endişelerine saygı duymasını, karşılıklı iç işlere müdahale etmemesini, karşı karşıya gelmemeyi desteklemesini, kazan-kazan iş birliği çerçevesinde ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir istikamette gelişmesini umduklarını belirtti.

"Merkezi hükümetin kararı bir ülke iki sistemi iyileştirmeyi amaçlıyor"

Li, UHK'nin Hong Kong'da seçim reformu yapılması konusunda aldığı karara değinerek, merkezi hükümetin bu kararla "bir ülke iki sistem, Hong Kongluların Hong Kong'u yönetmesi prensibi ve yüksek düzeyli otonomiyi Çin Anayasası ve Hong Kong temel yasası çerçevesinde kapsamlı şekilde uygulamaya devam edeceğini" kaydetti.

UHK'nin kararının "bir ülke iki sistemli" yapısında ısrar etmek ve bu yapıyı iyileştirmek olduğu değerlendirmesinde bulunan Li, "vatansever Hong Konglular" konusunda ısrar etmenin tek ülke iki sistemin istikrarını temin etmek anlamına geldiğini ifade etti.

Tayvan'a dış güçlerin müdahalesine karşıyız

Tayvan ile ilişkilere de değinen Li, Tek Çin ilkesi ve 1992 Konsensüsünde ısrar ettiklerinin altını çizerek, "Bu arka plan altında Tayvan'dan herhangi parti ve grubun bizimle temas kurmasın memnuniyetle karşılarız." ifadesini kullandı.

"İki yaka ilişkilerinin barışçıl gelişimi ve ulusal birlik" noktasında ısrar ettiklerine işaret eden Li, "Tayvan bağımsızlığını savunan herhangi bir faaliyet ve dış güçlerin müdahalesine karşı çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Li'nin basın toplantısıyla Çin'de 13. UHK ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 4. dönem genel kurul toplantıları sona erdi. Her yıl 2 iki hafta süren toplantılar bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir haftada tamamlandı. Toplantılar 4-5 Mart tarihlerinde başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı