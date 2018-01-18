Çin Bankacılıkta Şeffaflığı Artırmayı Hedefliyor

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de son dönemde yapılan denetim düzenlemelerinin bankacılıkta şeffaflığı artırmayı hedeflediğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Çin'in finans sektörü için 2018 yılında denetim sıkılaştırılması temel öncelik olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada Çin'de son dönemde otoritelerin bankacılık işlemlerindeki kontrolün artırılması ve finans sistemindeki yasal boşlukların kapatılması yönünde adımlar attığı belirtildi

Denetimlerin sıkılaştırılmasının bu yıl Çin'de bankacılık sektöründeki karlılığı bir miktar düşürebileceği belirtilirken, atılan adımların bankaların şeffaflığa ilişkin zayıflıkları azaltacağı vurgulandı.

Çin'in Bankacılık Denetim Komisyonu tarafından son dönemde açıklanan düzenlemelerin, bankaların kredi görünümlerine ve mevcut risklere daha yakından bakmasına neden olacağının altı çizildi.