Cin Azabı Filmi
Cin Azabı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cin Azabı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Şeytan Geçidi Enhara ve Sir-Ayet filmlerinden tanıdığımız Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki 'Cin Azabı', 'Cinemoon Film' yapımıdır.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan, Rıfat Kanpara
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin Azabı
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 13.09.2019
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