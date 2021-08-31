Cin Azabı 2 Filmi
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2019 yapımı Cin Azabı filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan oturuyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cin Azabı 2
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 07.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com