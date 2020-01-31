Çin, Ay'ın karanlık yüzündeki Van Karman kraterini görüntüledi

31.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:25

Ay'ın dünyadan görülmeyen yüzünde bulunan Van Karman krateri ilk kez görüntülenmiş oldu.

Her iki araç da krateri analiz ederek elde edilen verileri röle oluşturan Queqiao uydusu aracılığıyla dünyaya iletti. Bunlar arasında radar ve kızıl ötesi spektrometrisi ve yüksek çözünürlüklü görüntüler bulunuyor. Çin Uzay Ajansı Kurumu bu görüntülerin bazılarını açıklamış bulunuyor.

Sciencealert.com tarafından belirtildiği üzere, bu fotoğraflar, 12 Ay günü süresince alınmış. Ay'ın dönüş biçimine göre gündüz-gece döngüsünün süresi 29 günden biraz daha uzun.

Dolayısıyla bir Ay günü ortalama iki dünya haftasına eşit uzunlukta. Bu döngü, dünya yılı içinde 12 kez tekrarlandığına göre, yeni yayınlanan veriler bir yıl boyunca alınan fotoğraflardan oluşuyor.

180 kilometre çapındaki Von Karman krateri keşfi zor bir arazi. Gezici Yutu 2, bu bölgede şimdiye değin yine de 350 metreyi aşkın bir mesafe kat etmeyi başarmış bulunuyor. Gezici araç, bu gezisi sırasında, Ay'ın bugüne değin keşfedilmemiş olan gizli yüzünde arazinin görüntülerini çekti. Söz konusu fotoğraflar çok başarılı ve çarpıcı olup bilim insanlarına Ay'ın tarihi ve bu gizemli krater konusunda çok aydınlatıcı bilgiler sağlayacağı kesin. Bunlar ayrıca güneş sisteminin bilinmeyen bazı yönlerini de anlama konusunda yararlı olacak.

Kaynak: Bültenler