Çin, Ay'dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin, Ay'dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu

17.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:05
Çin, Ay'dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu

Çin'in insansız uzay aracında bulunan Chang'e-5 sondası, bu sabah erken saatlerde dünyanın uydusu Ay'dan aldığı taş örneklerini Dünya'ya getirdi.

Çin'in insansız uzay aracında bulunan Chang'e-5 sondası, bu sabah erken saatlerde dünyanın uydusu Ay'dan aldığı taş örneklerini Dünya'ya getirdi. Çin, Ay'dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

Çin'in insansız uzay aracında bulunan Chang'e-5 sondası, 24 Kasım'da yola çıkarak Ay'ın daha önce ziyaret edilmemiş bölgesinden taş örnekleri topladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Ay'dan taş örnekleri alan kapsülün İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Siziwang Banner'a, sabah saatlerinde iniş yaptığını ifade etti. Adını antik Çin ay tanrıçasından alan sonda, ilk olarak 24 Kasım'da yola çıktı ve 1 Aralık'ta, Ay'ın Oceanus Procellarum veya "Fırtınalar Okyanusu" olarak bilinen bir ovasına indi. NASA, Ay'ın yüzeinde yer alan bu büyük karanlık noktanın, eski bir magma denizini yaratan dev bir kozmik etkiden kaynaklanan bir yara izi olabileceğini belirtti. Ay'ın bu bölgesinden alınan örneklerin, ayın kökenleri ve temelleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağı açıklandı. 

ABD VE RUSYA AY'DAN ÖRNEK GETİRMİŞTİ

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Ay'a indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Ay'dan örnek getiren üçüncü ülke oldu.


- Çin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ryan Babel Pierre Webo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin, Ay'dan taş örnekleri getiren 3. ülke oldu | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:17:54. #1.15#
title