Çin, Ay'dan örnek toplayacak Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı
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Çin, Ay'dan örnek toplayacak Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı

24.11.2020 00:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:10
Çin, Ay'dan örnek toplayacak Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı

Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.

Çin, Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan Chang'e 5 aracını uzaya fırlattı.

Chang'e 5'in 4 modülünün, Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatıldığı belirtildi.

Aracın Ay'a varmasının 3 gün süreceği ifade edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, Chang'e 5'in temel görevi Ay'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilo ağırlığında örneği Dünya'ya geri getirmek.

Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.

2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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