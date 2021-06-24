Çin, Avustralya'yı rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle DTÖ'ye şikayet etti
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Çin, Avustralya'yı rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle DTÖ'ye şikayet etti

Çin, Avustralya'yı rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle DTÖ'ye şikayet etti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin, Avustralya'nın demir yolu tekerlekleri, paslanmaz çelik eviyeler ve rüzgar türbinleri ithalatına ilave vergi getirmesinin rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu.

Çin, Avustralya'nın demir yolu tekerlekleri, paslanmaz çelik eviyeler ve rüzgar türbinleri ithalatına ilave vergi getirmesinin rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulundu.

Çin'in söz konusu hamlesi, Avustralya'nın iki ülke arasında şarap ticareti anlaşmazlığını DTÖ'ye taşımasından günler sonra geldi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Avustralya'nın, Çin'den demir yolu tekerlekleri, paslanmaz çelik eviyeler ve rüzgar türbinleri ithalatına uyguladığı tarife artışının rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle DTÖ'ye şikayet edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, (Çin) Avustralya tarafının yanlış uygulamaları düzeltmek, çatışmacı önlemlerden kaçınmak ve iki ülkenin ticari bağlarını mümkün olan en kısa sürede normal seyrine döndürmek için somut önlemler almasını umduğunu dile getirdi.

Buna karşılık Avustralya Ticaret Bakanı Dan Teehan, Çin'in söz konusu hamlesinin zamanlamasına dikkat çekti.

Teehan, basına yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Çin'in rüzgar türbinleri ihracatına yönelik antidamping önlemlerini 2014'te, paslanmaz çelik eviyelerle ilgili önlemleri 2015'te ve demir yolu tekerleği ihracatına ilişkin önlemleri de 2019'da uygulamaya koyduğunu hatırlatarak "Çin neden şimdi şikayette bulunuyor?" diye sordu.

Avustralya, 19 Haziran'da Çin'in şarap ithalatına getirdiği tarife artışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı DTÖ'ye taşımak üzere resmi başvuru yapacağını açıklamıştı.

Dış ticarette damping, bir malın yurt dışına yurt içindeki piyasa fiyatının altında satılması olarak tanımlanıyor. Yabancı ülkedeki pazar payını artırmayı hedefleyen bu uygulamanın rekabete aykırı görüldüğü durumlarda ilave gümrük vergileri uygulanabiliyor.

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkilerin bozulması

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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