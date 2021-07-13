Çin, Avustralya'ya Güney Çin Denizi konusunda siyasi manipülasyonlara son vermesi çağrısında bulundu

Çin, Avustralya'yı, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı konusunda siyasi manipülasyon yapmayı durdurmaya çağırdı.

Çin, Avustralya'yı, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı konusunda siyasi manipülasyon yapmayı durdurmaya çağırdı.

CGTN'nin haberine göre, Çin'in Canberra Büyükelçiliği Sözcüsü'nden, Lahey'deki Tahkim Mahkemesinden Güney Çin Denizi davasında Çin aleyhine çıkan karara desteğini yineleyen Avustralya'ya tepki geldi.

Sözcü, Çin'in kararı reddettiğini belirterek, "Tahkim kararı yasa dışı, geçersiz ve hükümsüzdür. Çin bu karara katılmayacak ve kararı tanımayacaktır." açıklamasında bulundu.

Avustralya'ya, Güney Çin Denizi anlaşmazlığını tarihi değerleri göz önünde bulundurarak tarafsız şekilde inceleme çağrısı yapan Büyükelçilik Sözcüsü, "Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki egemenliği, hakları ve çıkarları tarih boyunca şekillendi. Bunlar, çok sayıda yasal ve tarihsel veriyle destekleniyor." yorumunu yaptı.

Sözcü, Çin ve ilgili ülkelerin diyalog ve istişare yoluyla sorunlarını etkin biçimde yönettiklerini, Çin'in bölge ülkelerle dostane ve iş birliğine dayalı ilişkilerini ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlı bir şekilde koruduğunu ifade etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Güney Çin Denizi davasında Çin aleyhine karar

Filipinler, 2013'te Birleşmiş Milletler Daimi Tahkim Mahkemesine başvurarak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ada ve adacıklarda hak iddia etmesiyle ilgili dava sürecini başlatmıştı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, 12 Temmuz 2016'da açıkladığı kararda, Çin'in, Filipinler'in egemenlik haklarını ihlal ettiğine ve suni adalar inşa ederek Güney Çin Denizi'ndeki mercan kayalıklarına büyük zarar verdiğine hükmetmişti. Kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi sularında ve kaynaklarında tarihten gelen ayrıcalıklı bir kontrole sahip olduğu yönündeki iddiasıyla ilgili herhangi kanıt bulunmadığı ifade edilmişti.

Güney Çin Denizi'nin tamamı üzerinde hak iddia eden Pekin yönetimi, mahkemeye sert tepki göstererek kararı "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti. Filipinler Eski Devlet Başkanı, Çin ile Filipinler arasındaki gerginliği yumuşatmak üzere Hong Kong'a gitmiş, Çin de bu ziyaretlerin ardından Filipinler ile her türlü müzakereye hazır olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı