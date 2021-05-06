Çin, Avustralya ile stratejik ekonomik anlaşmasını askıya aldı
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Çin, Avustralya ile stratejik ekonomik anlaşmasını askıya aldı

Çin, Avustralya ile stratejik ekonomik anlaşmasını askıya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çin yönetimi, Avustralya'nın Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yapılan anlaşmaları iptal etmesine karşılık Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldı.

Çin yönetimi, Avustralya'nın Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde yapılan anlaşmaları iptal etmesine karşılık Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı askıya aldı.

Canberra yönetiminin korona virüs salgınının kökenine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısı yapması ve telekom devi Huawei'nin Avustralya'nın 5G ağını inşa etmesini yasaklamasıyla iki ülke arasındaki ipler gerilmişti. Çin'den Avustralya'nın "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında yapılan anlaşmaları iptal etmesine misilleme geldi. Pekin yönetimi, Canberra'nın anlaşmaları iptal etmesine ve Darwin Limanı'nın Çinli bir şirkete kiralanmasını içeren anlaşmayı iptal etme tehdidine tepki olarak Avustralya ile ekonomik alanda yapılan anlaşmayı "süresiz" olarak askıya aldığını duyurdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğunun Avustralya hükümetinin mevcut tutumuna dayanarak askıya alındığı vurgulanırken, bazı yetkililer de "soğuk savaş" zihniyetine sahip olmakla ve "ideolojik ayrımcılıkla" suçlandı.

Pekin'in Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'ndan çekilme hamlesinin ardından Avustralya doları yüzde 0.6 oranında değer kaybetti.

Geçtiğimiz ay, Avustralya Başbakanı Scott Morrison hükümeti Pekin ile Victoria eyaleti arasındaki Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yapılan iki anlaşmayı iptal etmişti. Pekin yönetimi ise Avustralya hükümetinin kararına tepki göstermiş, söz konusu adımın ikili ilişkilere "ciddi zarar" vereceği konusunda uyarıda bulunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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