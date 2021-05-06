Çin, Avustralya ile ekonomik diyaloğu askıya aldı
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Çin, Avustralya ile ekonomik diyaloğu askıya aldı

Çin, Avustralya ile ekonomik diyaloğu askıya aldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Avustralya hükümetinin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Victoria eyaletiyle imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasını iptal etmesinin ardından, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'nu askıya aldı.

Çin, Avustralya hükümetinin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Victoria eyaletiyle imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasını iptal etmesinin ardından, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu'nu askıya aldı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yapılan açıklamada, 2014'te başlatılan diyalog sürecindeki tüm etkinliklerin askıya alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın "ekonomik ve kültürel iş birliği projelerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle kısıtladığını ve bastırdığını" öne sürdü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında 2018 ve 2019'da Çin ile imzaladığı iki altyapı yatırım anlaşmasının geçersiz kılındığını duyurmuştu.

Avustralya'da 2018'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile iç siyasete yabancı müdahalesini önlemek amacıyla federal hükümete yerel düzeydeki hükümetlerin imzaladığı uluslararası anlaşmaları ilga etme yetkisi verilmişti.

Çin, söz konusu yasanın Çin'e karşı ön yargılı olduğunu ve Çin-Avustralya ilişkilerini zedeleyeceğini savunmuştu. Pekin yönetimi Victoria eyaleti ile "başarılı, pragmatik iş birliğinin kesintiye uğratılmaması gerektiği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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