Çin "Avrupa'nın stratejik özerkliğini koruyacak" güvenlik çerçevesini destekliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa'nın stratejik özerkliğini koruyacak ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesini oluşturulmasına yönelik çabaları desteklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, Fransız ve Alman mevkidaşları Emmanuel Macron ve Olaf Scholz ile çevrim içi zirvede bir araya geldi.

Şi, görüşmede Avrupalı muhataplarına Rusya ile Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO arasında eşitlik temeline dayalı diyalog kurulduğunu görmekten memnun olacaklarını belirterek, Çin'in, Fransa ve Almanya'nın, Avrupa'nın stratejik özerkliğini koruyacak ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesini oluşturulmasına yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti.

Bugünün dünyasında küresel sorunların ancak küresel iş birliğiyle çözülebileceğini ifade eden Şi, Çin ve AB'nin barışı teşvik, kalkınma ve iş birliğini geliştirme hedefleri bakımından ortak değerleri paylaştığını vurguladı.

Şi, Ukrayna'daki durumun kaygı verici olduğunu ve Avrupa kıtasında yeniden savaşın başlamasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınmasını savunduğunun altını çizen Şi, tüm ülkelerin güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl yöntemlerle çözümüne katkı sağlayacak çabaların desteklenmesi gereğine işaret etti.

Şi, an itibarıyla en önemli sorunun Ukrayna'da kitlesel insani krizin önlenmesi olduğunu belirterek, Çin'in bunun için altı maddeden oluşan bir inisiyatif önerdiğini hatırlattı.

Krizin olumsuz etkilerini gidermek üzere ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Şi, Rusya'ya uygulanan yaptırımların küresel finans, enerji ve ulaştırmayı, tedarik zincirlerinin istikrarını olumsuz etkileyeceğini ve halihazırda Kovid-19 salgını nedeniyle zora giren küresel ekonomiyi kötü etkileyeceğini belirtti.

"2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü kriz"

Macron ve Scholz da Avrupa'nın Çin'in küresel meselelerde önemli ve olumlu rol oynaması gerektiğine inandıklarını ve iklim değişikliği, kamu sağlığı ile diğer küresel sorunların çözümü için Pekin ile yakın iş birliği yapmayı istediklerini kaydetti.

Ukrayna'daki durumun Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğü en kötü kriz olduğuna işaret eden Macron ve Scholz, Fransa ve Almanya'nın soruna müzakere yoluyla çözüm bulunarak barışa şans verilmesinden yana olduğunun altını çizdi. Avrupalı liderler, Şi'ye Çin'in insani krizi önlemek üzere önerdiği inisiyatif için teşekkür etti.