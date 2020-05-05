Çin astronot taşıyacak roketin ilk prototipini uzaya fırlattı
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Çin astronot taşıyacak roketin ilk prototipini uzaya fırlattı

Çin astronot taşıyacak roketin ilk prototipini uzaya fırlattı
05.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:32

Çin, astronot taşıyacak Long March-5B roketinin ilk prototipini uzaya fırlattı.

Çin, astronot taşıyacak Long March-5B roketinin ilk prototipini uzaya fırlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Haynan Adası kıyısındaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Long March-5B, yerel saatle 18.00'de astronotsuz olarak yörüngesine gönderildi.

Çin'in inşa etmeyi planladığı uzay istasyonuna "insanlı uzay görevleri" kapsamında astronot taşıyacak roket, fırlatmanın ardından 6 dakika 8 saniye sonra önceden ayarlanan yörüngesine girdi.

Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilirken, üç astronot taşıyabilecek Long March-5B, Pekin yönetiminin insanlı uzay programının ana taşıyıcısı olacak.

Uzunluğu 53,7 metre olan ve kalkış ağırlığı 849 metrik ton olan Long March-5B, uzaya 21 tondan fazla yük taşıyabilecek. Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021'de Dünya yörüngesine taşıması planlanıyor.

Ülke, 2023 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Çin, halen aktif olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2024'te misyonunu tamamlamasıyla yörüngedeki tek daimi uzay istasyonuna sahip ülke konumuna gelecek.

Uzay çalışmalarına 1956'da başlayan ve yörüngeye ilk uydusunu 1970'te fırlatan Çin'in, insanlı uzay istasyonu projesi, konumlandırma, gözlem ve iletişim uydularının yanı sıra üç seneye kadar yörüngede yaklaşık 200 uzay aracıyla ağını daha da güçlendirme arayışında.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2025 yılına kadar Ay yüzeyinde bir gözlemevi inşa etmeyi, Mars ile Jüpiter'in keşfi, kuyruklu yıldızlar, kara delikler ve dünya dışı hayat gibi konularda araştırmalara başlamayı ve 2050'ye kadar "kızıl gezegene" insanlı misyon göndermeyi planlıyor.

Ülke, ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu yarışta, rakiplerini geride bırakarak 2045'e kadar "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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